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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Срок за соучастие в убийстве, смерть девушки от передозировки и долг по алиментам в 9 млн рублей: Как Игорь Петренко стал примерным отцом

Шоу-бизнес: Срок за соучастие в убийстве, смерть девушки от передозировки и долг по алиментам в 9 млн рублей: Как Игорь Петренко стал примерным отцом

Один неверный шаг, сделанный чуть более тридцати лет назад, мог стоит Игорю Петренко не только карьеры, но и свободной жизни.

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