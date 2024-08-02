Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

Белый дом опубликовал кадры разговора президента США Джо Байдена с освобожденным в рамках масштабного обмена заключенными Владимиром Кара-Мурзой и другими участниками процесса(признан в России иноагентом).
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