Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

С 25 по 26 декабря в Кирово-Чепецке пройдут две гонки лыжного чемпионата России. ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам Кирово-Чепецк Расписание трансляций 25 декабря, среда 30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена 26 декабря, четверг 50 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.