Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

С 25 по 26 декабря в Кирово-Чепецке пройдут две гонки лыжного чемпионата России. ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам Кирово-Чепецк Расписание трансляций 25 декабря, среда 30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена 26 декабря, четверг 50 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шашилов опроверг информацию о конфликте с Падиным: «Никаких проблем нет, он по‑прежнему трудится в штабе»
- Анонсирован 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена». Премьера состоится в 2025 году
- «Обязательно вернется». Анна Седокова на время приостановит концертную деятельность в связи со смертью Яниса Тиммы
Свежие комментарии