Demian Bichir: 'Without Blood' could be 'any moment in history'

Demián Bichir discusses his new movie "Without Blood," in theaters Friday, which moved him with its depiction of the aftermath of a fictional war .
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