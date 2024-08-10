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Огромный сюрприз для 70-летних пенсионеров: запрет на использование

Огромный сюрприз для 70-летних пенсионеров: запрет на использование

Огромный сюрприз для 70-летних пенсионеров: запрет на использование Ольга БезродняяПенсионерам, достигшим 70 лет, напомнили о льготах на капитальный ремонт, которые позволяют получить возврат денежных средств.

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Комментарии
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Таня Григ
Если поднимаете реальную тему, то и не пишите о ней так, как словно услышали о ней от подруги своей соседки, Вот, к примеру, если у пенсионера 77 лет есть жена такого же возраста, то ни ему одному, ни им вместе льгота по капремонту, как пишите в статье, не положена? Или, если уж пишите, что надо делать, то и дополняйте куда обращаться с заявлением, где брать &quot;дополнительные&quot; сведения? Без этого ваше утверждение не лучше &quot;бабушкиного надвое сказала&quot;
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