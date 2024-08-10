Огромный сюрприз для 70-летних пенсионеров: запрет на использование

Таня Григ

Если поднимаете реальную тему, то и не пишите о ней так, как словно услышали о ней от подруги своей соседки, Вот, к примеру, если у пенсионера 77 лет есть жена такого же возраста, то ни ему одному, ни им вместе льгота по капремонту, как пишите в статье, не положена? Или, если уж пишите, что надо делать, то и дополняйте куда обращаться с заявлением, где брать "дополнительные" сведения? Без этого ваше утверждение не лучше "бабушкиного надвое сказала"