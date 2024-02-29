Захарова: Соглашения Украины и стран Запада по безопасности ничего не меняют

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в разговоре с РИА Новости, что договоренности между Украиной и западными государствами по безопасности «по существу ничего не меняют», они лишь подтверждают факт материальной и военной поддержки Киева.