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НАТО проигрывает войну с Россией — заявили на Западе

НАТО проигрывает войну с Россией — заявили на Западе

Фото: inosmi.ru На Западе высказали мнение о неудачах НАТО в противостоянии с Россией. Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что альянс терпит поражение в реальной войне, несмотря на активные усилия в информационной сфере.

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