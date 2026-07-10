В «Татмедиа» проходит творческая встреча для участников конкурса «Герои рядом»

Сегодня в пресс-центре «Татмедиа» проходит творческая встреча участников литературной школы и конкурса «Герои рядом» – «Геройлар янәшә», посвященных популяризации традиционных духовно-нравственных и патриотических ценностей.
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