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Татар-информ

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В «Татмедиа» проходит творческая встреча для участников конкурса «Герои рядом»

В «Татмедиа» проходит творческая встреча для участников конкурса «Герои рядом»

Сегодня в пресс-центре «Татмедиа» проходит творческая встреча участников литературной школы и конкурса «Герои рядом» – «Геройлар янәшә», посвященных популяризации традиционных духовно-нравственных и патриотических ценностей.

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