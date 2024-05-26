Перед судом в Тамбовской области предстанет 18-летний наркодилер

Перед судом в Тамбовской области предстанет 18-летний гражданин Республики Таджикистан. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
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