«Биостанция»: известный фотограф Антон Ланге представил на Non/Fiction новую книгу

В субботу, 2 декабря, на Международной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction № 26 в столичном Гостином дворе состоялась презентация новой книги известного российского фотографа, лауреата премии My Planet Awards Антона Ланге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии