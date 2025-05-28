Фридрих Мерц пугает ракетами, Россия намекает на «другое оружие»: чего ждать от новой эскалации конфликта Ирина ВальковаВ политическом ландшафте Европы разразился новый скандал, напрямую касающийся безопасности России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии