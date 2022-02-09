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Брэндон Йип: «Если Китай сможет победить США – это космос»

Нападающий сборной Китая Брэндон Йип высказал мнение относительно того, что хоккеисты из НХЛ не принимают участие на Олимпиаде-2022 в Пекине «Есть горечь от такого решения.

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