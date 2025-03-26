Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник

АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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