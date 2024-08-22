В Казани уберут пять самовольно установленных торговых объектов

В Казани демонтируют еще пять самовольно установленных торговых объектов. Распоряжение опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» на сайте мэрии столицы РТ.
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