НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Мясной рынок Воронежской области: выручка растет, рентабельность падает

Мясной рынок Воронежской области: выручка растет, рентабельность падает

«Воронежские новости» определили лидеров мясной отрасли по выручке за 2026 год. Картина получилась контрастной: крупные холдинги уверенно наращивают обороты, а у многих локальных предприятий выручка падает либо прибыль стремительно снижается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии