Мясной рынок Воронежской области: выручка растет, рентабельность падает

«Воронежские новости» определили лидеров мясной отрасли по выручке за 2026 год. Картина получилась контрастной: крупные холдинги уверенно наращивают обороты, а у многих локальных предприятий выручка падает либо прибыль стремительно снижается.
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