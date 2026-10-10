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ИА Регнум

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Синоптик Старков призвал москвичей не ждать снега на Покров

Синоптик Старков призвал москвичей не ждать снега на Покров

В Москве в начале следующей недели температура превысит нормальные значения. Об этом в субботу, 10 октября, в беседе с ИА Регнум рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

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