ЖИВОТНЫЕ ПОГИБАЮТ НА ЖАРЕ БЕЗ ЕДЫ И ВОДЫ! Зоогостиница "Как дома" г.Харцызск! Пожалуйста максимальная огласка! Мужчина берет животных на передержку, содержит в ужасных условиях, пьёт, теряет их.