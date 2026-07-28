ЖИВОТНЫЕ ПОГИБАЮТ НА ЖАРЕ БЕЗ ЕДЫ И ВОДЫ! Зоогостиница "Как дома" г.Харцызск! Пожалуйста максимальная огласка! Мужчина берет животных на передержку, содержит в ужасных условиях, пьёт, теряет их.
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ЖИВОТНЫЕ ПОГИБАЮТ НА ЖАРЕ БЕЗ ЕДЫ И ВОДЫ! Зоогостиница "Как дома" г.Харцызск! Пожалуйста максимальная огласка! Мужчина берет животных на передержку, содержит в ужасных условиях, пьёт, теряет их.
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