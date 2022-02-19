Спорт Уик-Энд

6 подписчиков

«Игра будет дико закрытой»… Денис Казанский дал прогноз на матч Финляндия - Россия

«Игра будет дико закрытой»… Денис Казанский дал прогноз на матч Финляндия - Россия

И звестный комментатор, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский дал прогноз на финал Олимпиады в Пекине, в котором сыграют Финляндия и Россия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх