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Telegraph: Киев будет вынужден подписать соглашение с РФ или потерять помощь США

Telegraph: Киев будет вынужден подписать соглашение с РФ или потерять помощь США

Президент США Дональд Трамп, в будущем, вероятно, выдвинет ультиматум Украине, и Киев будет вынужден подписать соглашение с Россией, поскольку без помощи от Вашингтона республика вряд ли долго продержится.

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