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Футболист «Порту» не реализовал два пенальти за один матч. Виллаш-Боаш был очень недоволен: видео

Футболист «Порту» не реализовал два пенальти за один матч. Виллаш-Боаш был очень недоволен: видео

В воскресенье, 26 января, «Порту» принимал на своем поле «Санта-Клару» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.

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