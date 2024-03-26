Уральские металлурги представят в Китае продукцию для «нефтянки»

ММК представляет в Китае свою продукцию для нефтегазового сектора. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания принимает участие в 24-й Китайской международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий CIPPE-2024, открывшейся вчера в Пекине.