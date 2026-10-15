Какие шесть ключевых пунктов вошли в раскрытую мирную инициативу? Почему условие о заморозке линии фронта оказалось самым чувствительным для украинской стороны? Что именно Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф попросили сделать Киев взамен на визит в Москву? И на каких условиях западные союзники готовы обсуждать снятие санкций с России? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.