Какие шесть ключевых пунктов вошли в раскрытую мирную инициативу? Почему условие о заморозке линии фронта оказалось самым чувствительным для украинской стороны? Что именно Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф попросили сделать Киев взамен на визит в Москву? И на каких условиях западные союзники готовы обсуждать снятие санкций с России? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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