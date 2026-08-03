КОНКАКАФ призвала провести анализ деятельности Инфантино после инициативы FIFA Forward Enterprise

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвала к всестороннему анализу деятельности президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в связи с его инициативой по реализации коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise.