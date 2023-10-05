Село — опорный край державы

«Каркас» из почти 2000 опорных сел Проект по развитию в РФ сети опорных сельских населенных пунктов начнет действовать с 2025 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на агропромышленной выставке «Золотая осень-2023».