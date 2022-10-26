Газета.ру

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Педагог Киселев: когда правша начинает работать левой рукой, он активизирует зоны мозга

Педагог Киселев: когда правша начинает работать левой рукой, он активизирует зоны мозга

О том, как обучали креативу в СССР, какие методики появились в постсоветский период, какие подходы к развитию творческого потенциала существуют сегодня и почему взрослым необходимо тренировать смекалку наравне с детьми, в своей колонке "Газете.

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