Педагог Киселев: когда правша начинает работать левой рукой, он активизирует зоны мозга

О том, как обучали креативу в СССР, какие методики появились в постсоветский период, какие подходы к развитию творческого потенциала существуют сегодня и почему взрослым необходимо тренировать смекалку наравне с детьми, в своей колонке "Газете.
О том, как обучали креативу в СССР, какие методики появились в постсоветский период, какие подходы к развитию творческого потенциала существуют сегодня и почему взрослым необходимо тренировать смекалку наравне с детьми, в своей колонке "Газете.
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