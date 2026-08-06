Тройное ДТП с участием машины медслужбы произошло в Калуге

На записи с места тройного ДТП в Калуге виден автомобиль медслужбы, подробности происшествия и информация о пострадавших пока неизвестныЧитательница прислала в редакцию "Калужских новостей" видеозапись с места тройного ДТП на улице Плеханова в Калуге.
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