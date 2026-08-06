НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

Тройное ДТП с участием машины медслужбы произошло в Калуге

Тройное ДТП с участием машины медслужбы произошло в Калуге

На записи с места тройного ДТП в Калуге виден автомобиль медслужбы, подробности происшествия и информация о пострадавших пока неизвестныЧитательница прислала в редакцию "Калужских новостей" видеозапись с места тройного ДТП на улице Плеханова в Калуге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии