Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения

Битва под Ляояном. Картина Ф. Неймана Общая ситуация После ряда неудачных сражений – у Ташичао, Симучена, на Юшулинских и Янзелинских высотах, Южная группа русских войск под началом генерала Зарубаева и Восточная группа Бильдерлинга соединились и отошли к Ляояну («От Ляояна я не уйду, Ляоян – моя могила!»).