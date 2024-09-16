БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения

Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения

Битва под Ляояном. Картина Ф. Неймана Общая ситуация После ряда неудачных сражений – у Ташичао, Симучена, на Юшулинских и Янзелинских высотах, Южная группа русских войск под началом генерала Зарубаева и Восточная группа Бильдерлинга соединились и отошли к Ляояну («От Ляояна я не уйду, Ляоян – моя могила!»).

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