Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 253 подписчика

Военное командование Швеции призвало граждан страны быть готовыми к войне

Военное командование Швеции призвало граждан страны быть готовыми к войне

Население Швеции должно быть готово к началу возможной войны. С таким заявлением выступили главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх