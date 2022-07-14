Экс-игрок сборной России Кирьяков: в "Спартаке" мы видим несоответствие результата задачам

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал слова генерального директора московского "Спартака" Евгения Мележикова, который заявил, что красно-белые будут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Rusfootball.
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал слова генерального директора московского "Спартака" Евгения Мележикова, который заявил, что красно-белые будут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Rusfootball.
Свежие комментарии