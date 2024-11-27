Рогов: отключение света коснулось жителей Запорожской и Херсонской областей

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об аварийном отключении электричества на линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Джанкой – Мелитополь".
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