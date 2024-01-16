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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Виталия Манишина подозревали в убийстве абитуриенток "политеха" еще в 2000 году

Виталия Манишина подозревали в убийстве абитуриенток "политеха" еще в 2000 году

Однако оперативники не стали всерьез рассматривать его в качестве подозреваемого Неизвестная женщина еще в 2000 году позвонила по телефону доверия в милицию и сообщила, что за убийствами абитуриенток в Барнауле стоит житель Калманского района Виталий Манишин.

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