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Sohu: Китай удивился ответу Путина на предложение Японии по Курилам

Sohu: Китай удивился ответу Путина на предложение Японии по Курилам

Президент России отказался от сделки с Японией, что удивило китайскую сторонуИздание Sohu пишет, что Япония предложила России проинвестировать в Курильские острова, чтобы взамен получить хоть какой-то доступ к этой территории.

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Серж Южанин
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Серж Южанин
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Серж Южанин
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