Генсек РФС Митрофанов прокомментировал ситуацию с Промесом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью "Евро-Футбол.Ру" заявил, что ситуация вокруг нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса вредит в первую очередь самому клубу.
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