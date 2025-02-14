Польше и Прибалтике предрекли большое разочарование из-за Трампа

Страны Прибалтики и Польшу ждет большое разочарование после переговоров России и США. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион, оценивая телефонный разговор глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа.
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