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Полиция задержала банду наркопиарщиков в Санкт-Петербурге

Полиция задержала банду наркопиарщиков в Санкт-Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Полиция задержала банду наркопиарщиков в Санкт-Петербурге. Они размещали рекламу точки по продаже наркотиков прямо на центральной магистрали города – Невском проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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