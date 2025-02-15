Информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе

Как проходят работы по устранению последствий выброса нефтепродуктов в Севастополе?Накануне специалисты вывезли загрязнённый мазутом грунт с пляжа «Нахимовец», продолжили мониторинг пляжей «Омега», «Парк Победы», береговой линии Северной стороны и Балаклавы.
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