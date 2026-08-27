Россельхознадзор выявил нарушение при ввозе семян в Рязанскую область

В Рязанскую область ввезены 8,5 тонны семян газонных трав без уведомления Россельхознадзора.Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушение при ввозе крупной партии семян газонных трав.
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