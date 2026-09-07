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"Осень — время укореняться". Как Алтайский край восстанавливает леса

"Осень — время укореняться". Как Алтайский край восстанавливает леса

В регионе скоро стартует осенний лесовосстановительный сезон В Алтайском крае вот-вот начнется осенняя кампания по лесовосстановлению.

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