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Сын великого Ларионова провалил первый матч после травмы. Игорь-младший удалялся и закончил игру с «минусом»

Сын великого Ларионова провалил первый матч после травмы. Игорь-младший удалялся и закончил игру с «минусом»

Но не помешал СКА победить.СКА входит в этот сезон совсем другой командой. Петербуржцам удалось вернуть из-за океана Захара Бардакова, Николая Кныжова и Даниила Мироманова.

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