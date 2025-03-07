Boston Dynamics превратила человекообразного робота Atlas в идеального кладовщика Ок...

Boston Dynamics превратила человекообразного робота Atlas в идеального кладовщикаОколо года назад Boston Dynamics представила полностью электрического робота Atlas, который стал быстрее, сильнее и проворнее своего предшественника на гидравлике.
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