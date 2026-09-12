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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвадалахара (WTA). Самсонова на старте сыграет с Жакмо, Костюк и Йович начнут со второго круга

Прошла жеребьевка пятисотника в Гвадалахаре, который начнется 13 сентября. Марта Костюк (1), действующая чемпионка Ива Йович (2), Сара Бейлек (3) и Диан Парри  (4) начнут со второго круга.

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