О сказочных … дятлах и провокаторах

Вера артемьева работу по очищению россиюшки хлебосольной провести обязательно.от всей либеропидорасни заезжей мигрантщины.если это не делать катастрофа неизбежна.народ не обманешь а он за порядок однозначно.

АА Анатолий Александрович Фаткуллин А как на счет лгбт субъектов, им по фетве также можно по 4-х партнеров заводить? Получается если мужик - мусульманин, то его лгбт партнеры либо поубивают друг дружку, либо образуют то, что ни по Законам Божиим, ни по этой "сраной" фетве вообще ... ни кем и ничем не предусмотрено. Срам какой-то и мерзость...