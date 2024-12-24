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О сказочных … дятлах и провокаторах

О сказочных … дятлах и провокаторах

#текущее Несколько дней назад прошла информация о фетве, творческом решении (https://t.me/rian_ru/273807) одного из нескольких российских Духовных управлений мусульман (ДУМ) о допустимости многоженства, вопреки традициям и законам России.

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Комментарии
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Вера артемьева
работу по очищению россиюшки хлебосольной провести обязательно.от всей либеропидорасни заезжей мигрантщины.если это не делать катастрофа неизбежна.народ не обманешь а он за порядок однозначно.
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8 час.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
А как на счет лгбт субъектов, им по фетве также можно по 4-х партнеров заводить? Получается если мужик - мусульманин, то его лгбт партнеры либо поубивают друг дружку, либо образуют то, что ни по Законам Божиим, ни по этой &quot;сраной&quot; фетве вообще ... ни кем и ничем не предусмотрено. Срам какой-то и мерзость...
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5 час.
ninikooo Митусова
А почему на них нет управы?! Неужели для этих « инициативных» нет статьи в УК РФ « за подрыв государственных устоев и нарушении Конституции РФ и соответственно уголовного наказания, чтобы на лесоповале остужали свои горячие головы и бредовые идеи.
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4 час.

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