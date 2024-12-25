Из ФНБ забрали 1,3 трлн рублей на бюджетные расходы в 2024 году

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) был направлен почти 1,3 трлн рублей на финансирование бюджетных расходов в 2024 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
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