Молодого архангелогородца задержали за призывы к терроризму

Ранее 22-летний горожанин уже привлекался к уголовной ответственности.Следствием установлено, что в период с ноября 2023 года по январь 2024 года подозреваемый, придерживаясь экстремистских убеждений, на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» публиковал материалы, призывающие к ведению боевых действий против лиц, которые, по его мнению, неправильно исповедуют ислам или не являются мусульманами.