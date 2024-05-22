Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    себе в карман,скорееЗападных нахлебни...
  • Валерия
    Так он член его партии, вот он пусть и вышвыривает его и своей фракции.Отсудивший у солд...
  • Sergiy Che
    Ну политики после огласки такого ясен пень его уберут с глаз долой, что бы рейтинг партии не ронял, но кто уберёт суд...Отсудивший у солд...

В Крыму ВКС РФ подготовили новые ракеты для достойной встречи F-16

В Крыму ВКС РФ подготовили новые ракеты для достойной встречи F-16

Истребители над Крымом тестируют новые дальнобойные ракеты "воздух-воздух" перед появлением F-16 в небе Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Прийма
Понятно, что в хохляндии больше нет аэродромов, пригодных для дозаправки и &quot;подлета&quot; пиндосовских &quot;эфок&quot;, но и румынские &quot;стартовые&quot; аэродромы должны быть РАЗРУШЕНЫ !!!
Ответить
9 час.
ВР
Виктор Рубцов
А вам очередным пи**ежом отметиться захотелось?
Ответить
8 час.
Misha Glusch
а не пора ли хражданина зеленкина к ногтю?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх