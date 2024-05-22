Истребители над Крымом тестируют новые дальнобойные ракеты "воздух-воздух" перед появлением F-16 в небе Украины.
В Крыму ВКС РФ подготовили новые ракеты для достойной встречи F-16
Комментарии
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Игорь Прийма
Понятно, что в хохляндии больше нет аэродромов, пригодных для дозаправки и "подлета" пиндосовских "эфок", но и румынские "стартовые" аэродромы должны быть РАЗРУШЕНЫ !!!
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9 час.
ВР
Виктор Рубцов
А вам очередным пи**ежом отметиться захотелось?
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8 час.
Misha Glusch
а не пора ли хражданина зеленкина к ногтю?
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8 час.
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