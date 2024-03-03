В России грядет подорожание фитнес-услуг

Почти 80% фитнес-компаний в России планируют увеличить стоимость своих услуг в 2024 году. Большинство из них намерены повысить цены на 10%, а абонементы у некоторых клубов могут вырасти выше, чем на четверть.
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