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В России грядет подорожание фитнес-услуг

В России грядет подорожание фитнес-услуг

Почти 80% фитнес-компаний в России планируют увеличить стоимость своих услуг в 2024 году. Большинство из них намерены повысить цены на 10%, а абонементы у некоторых клубов могут вырасти выше, чем на четверть.

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