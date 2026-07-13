В Самаре открыт памятник последнему российскому императору Николаю II. Торжественная церемония состоялась 12 июля в сквере на месте бывшей Соборной площади.
В Самаре открыли памятник Николаю II
Комментарии
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Николай Денисов
Восстановление монархии идет полным ходом! Осталось только царя избрать и холопов поделить!
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4 н.
Валентина Литвяк
Вера, Царь и Отечество, это Три Кита на которых стоит российская государственность. Царь, должен быть Настоящим патриотом России.! Неважно, как назовут глау царем. президентом, председателем.
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4 н.
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