На берегах Бушмановского пруда в Калуге собрали 10 "кубов" мусора

21 мата в Калуге прошел субботник, посвященный Дню лесов и Дню водных ресурсов. В пятницу около 60 волонтеров присоединились к экомарафону "Вода России", входящему в новый нацпроект "Экологическое благополучие", и провели уборку берегов Бушмановского пруда.
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