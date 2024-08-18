Российские туристы застряли в Египте

Сотни российских туристов не могут вылететь в Москву уже более 10 часов из аэропорта Хургады. По информации, предоставленной SHOT, рейс UJ 601 авиакомпании Al Masria Universal Airlines на самолёте Airbus A320-200 должен был отправиться в Шереметьево ещё вчера в 17:00.