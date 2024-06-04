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На Ямале проходит Неделя детства

На Ямале проходит Неделя детства

Во всех муниципалитетах организуют более 500 мероприятий. В Ноябрьске они будут проходить на базе Арт-резиденции «Миксер», на спортивных и игровых площадках подростково-молодежных клубов, таких как «Высокий полет», «Шанс», «Юнити», «Пространство», «Квартал» и «Атмосфера».

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